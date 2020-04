Milan convoca gli stranieri, entro giovedì in Italia

MILANO, 17 APR - Il Milan richiama i propri giocatori che sono all' estero: entro la metà della prossima settimana - tra mercoledì e giovedì - tutti i tesserati dovranno essere in Italia in previsione della possibile ripresa degli allenamenti di inizio maggio. I sei giocatori del Milan che sono tornati in patria in queste settimane e che oggi hanno ricevuto la notifica sono Ibrahimovic, Leao, Calhanoglu, Kjaer, Begovic e Paquetà. Al rientro in Italia, dovranno stare due settimane a casa prima di tornare a Milanello, dove è tutto allestito e pronto per accogliere i componenti della squadra in assoluta sicurezza. (ANSA).