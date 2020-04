Gara virtuale, 11.900 euro a ospedale Bergamo

ROMA, 16 APR - Una gara di solidarietà virtuale, denominata "Andrà tutto bene Golf Cup", che ha raccolto donazioni per un totale di 11.900 euro da devolvere all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l'acquisto di mascherine protettive da destinare al personale medico. Successo per l'iniziativa del Golf Club Bergamo L'Albenza che ha visto scendere in campo 304 amanti della disciplina in una competizione virtuale che ha visto trionfare la generosità durante un periodo di grave emergenza sanitaria. Per un risultato "incredibile che conferma la sensibilità dei nostri soci ed amici, raggiunto anche grazie al prezioso contributo della Federazione Italiana Golf, dell'Italian Ladies Golf Association, dell'Associazione Golfisti Italiani Seniores e dell'Associazione Italiana Tecnici di Golf". In una nota sul proprio sito ufficiale il GC Bergamo l'Albenza ha voluto ringraziare così tutte quelle persone che hanno contribuito a mandare in buca una iniziativa davvero lodevole. (ANSA).