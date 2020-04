Golf: ipotesi Florida per sfida bis Woods-Mickelson

ROMA, 15 APR - "Abbiamo bisogno di sport ed eventi, mi piacerebbe ospitare il rematch tra Tiger Woods e Phil Mickelson qui in Florida". Ron DeSantis, governatore della Florida dal 2019, lancia un assist ai due campioni statunitensi di golf che, da settimane, sono al lavoro per proporre un nuovo show milionario, stavolta a porte chiuse e durante l'emergenza coronavirus. Dopo aver consentito agli appassionati di giocare in diverse zone della Florida, DeSantis ora punta al colpo grosso. "Niente folla e spettatori - la premessa - con la sfida che potrebbe essere trasmessa in diretta tv. La gente ha bisogno di eventi e contenuti". Questa la proposta dell'ex militare e politico statunitense. Dopo quella del 2018 a Las Vegas la sfida bis tra due leggende del golf americano potrebbe andare in scena in Florida, con Woods - che abita con la sua famiglia a Jupiter Island - che a quel punto giocherebbe in casa. (ANSA).