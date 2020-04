Coronavirus: golf; PGA of America istituisce fondo emergenza

ROMA, 14 APR - L'istituzione di un fondo di emergenza volto a sostenere tutti i professionisti del settore durante l'emergenza coronavirus. La PGA of America con uno sforzo economico iniziale di 5 milioni di dollari - a cui se ne affiancheranno altri 2,5 derivanti da donazioni - scende in campo per sostenere una vera "industria del golf, che sta vivendo una crisi senza precedenti". Questo l'annuncio di Suzy Whaley, presidente dell'associazione statunitense fondata il 10 aprile del 1916. "Dobbiamo assicurarci - ha aggiunto ancora la Whaley - che l'intero settore sia in grado di rialzarsi il prima possibile. Ma per farlo dobbiamo sostenere tutti i protagonisti di questa catena durante la pandemia". Il fondo sarà gestito da E4E Relief, un ente di beneficenza pubblico e indipendente. Ad accedervi sovrintendenti, caddie, giocatori e anche altre figure essenziali del mondo del golf. (ANSA).