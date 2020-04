Coronavirus: Malagò "sport ora simbolo dell'Italia"

ROMA, 14 APR - In questi difficili tempi alle prese con la pandemia da coronavirus si sta rivelando l'importanza sociale "del modello sport". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a Dazn. "Lo sport -ha spiegato Malagò- è il portabandiera del pensiero di appartenenza nazionale, lo si è visto grazie all'ultima meravigliosa campagna, in cui i nostri atleti hanno fatto vedere la vicinanza a chi sta in prima linea, rievocando ciò che fanno loro. Quando lottano, soffrono, vincono, perdono, come purtroppo sta succedendo in alcune zone d'Italia... Mai come oggi, lo sport è il simbolo del nostro Paese". (ANSA).