Golf: nato Enzo, secondo figlio di Sergio Garcia

ROMA, 13 APR - Sergio Garcia, asso spagnolo del golf, è diventato papà per la seconda volta. La moglie Angela il 10 aprile - la notizia è stata comunicata poche ore fa sui profili social dello spagnolo - ha dato alla luce Enzo Akins Garcia e lo ha fatto nei giorni in cui si sarebbe dovuto giocare il Masters Tournament, rinviato poi a novembre (12-15) a causa del coronavirus. Quella con il Masters, per "El Nino" Garcia, è una storia che, anno dopo anno, continua ad intrecciarsi. Il player iberico nel 2017, dopo 73 tentativi ed un ventennio di delusioni, riuscì a conquistare il primo Major della carriera facendo suo proprio il Masters. In onore della vittoria più importante decise di chiamare Azalea, proprio come la buca 13 dell'Augusta National Gc - dove lo spagnolo nel 2017 ipotecò il trionfo in Georgia (Stati Uniti) -, la sua prima figlia. E ora il destino ha voluto proprio che il piccolo Enzo nascesse nella settimana in cui era stato inizialmente programmato il torneo Slam più affascinante del golf mondiale, posticipato poi in autunno. (ANSA).