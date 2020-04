La 'quarantena' di Woods tra allenamenti e passeggiate

ROMA, 11 APR - Lo stop forzato a causa della pandemia di coronavirus per tornare al top della forma. Tiger Woods in una intervista esclusiva a GolfTV ha raccontato la sua quarantena "tra allenamenti di golf, perché fortunatamente il Medalist GC in Florida è ancora aperto, e passeggiate con il cane. E' bello avere la possibilità di esercitarsi un po', seppur con tutte le precauzioni del caso. Non possiamo toccare rastrelli e bandiere, ma almeno alcuni soci del circolo e i loro figli possono prendere una boccata d'aria". Nel 2020 fin qui solo due apparizioni per il 44enne californiano, a causa di nuovi problemi alla schiena. "Ora sto molto meglio - racconta - e sarei stato in grado questa settimana di giocare il Masters Tournament. Ma il rinvio a novembre è la cosa più giusta, speriamo di poter disputare l'evento al meglio. Non so quando potremo tornare a giocare, lo faremo solo quando questo difficile momento sarà finito". E sulla cena dei campioni - una tradizione che dal 1952 si ripete il martedì prima del via del Masters - organizzata in maniera originale con figli e compagna nella sua villa in Florida, Woods spiega che il menù era proprio quello che avrebbe proposto ad Augusta questa settimana. "C'erano bistecche e pollo, sushi e sashimi, ma anche cupcake e frappè. E' stato davvero divertente cenare con la mia famiglia in stile Masters". E se il presente è ancora indecifrabile l'ex numero 1 al mondo del golf guarda al futuro. "Torneremo a divertirci e a giocare". Ma ogni cosa ha il suo tempo. (ANSA).