PGA Tour, per eventuale ripresa ipotesi porte chiuse

ROMA, 11 APR - Un promemoria inviato ai giocatori prima di un consiglio in videoconferenza previsto per martedì 14 aprile con i rappresentanti dei golfisti, per stabilire delle linee guida da adottare una volta che si tornerà in campo. Il PGA Tour prova a immaginare una ripresa dei tornei ancora lontana a causa dell'emergenza coronavirus e ammette che questa potrebbe arrivare "con o senza i fan". "Stiamo valutando - si legge in un promemoria inviato dal massimo circuito americano ai protagonisti del green - tutte le opzioni che possano consentirci di organizzare entro la fine del 2020 il maggior numero di eventi possibili prendendoci più tempo per decidere e valutare l'evolversi della pandemia. Comprendiamo che molti di voi potrebbero essere influenzati dalle restrizioni di viaggio o dall'impossibilità, in questo momento, di allenarsi. Quindi vogliamo concedere tutto il tempo possibile per tornare in campo preparati". (ANSA).