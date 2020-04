Binaghi,"Cig? Sospeso stipendio anche a Barazzutti..."

ROMA, 10 APR - "Quello della Federtennis oggi e' un bilancio di guerra: abbiamo sospeso tutti i contratti, dal più grande ai più piccoli. Non vengono pagati neanche Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Sergio Palmieri". Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, al telefono con l'ANSA risponde allo stato d'agitazione proclamato dai sindacati per la Cig annunciata dalla Fit per i suoi dipendenti. "Siamo la federazione che più di tutte si autofinanzia, la percentuale è dell'87% - aggiunge Binaghi - Percio' siamo quella che più soffre. Senza gli Internazionali e le altre entrate, abbiamo bloccato tutto". (ANSA).