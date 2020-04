Messi, io all'Inter? Fake news

ROMA, 09 APR - Le bombe di Tnt Sports #Fake News. "Thiago Almada andrà all'Inter con Messi". "La cauzione per Ronaldinho è stata pagata da un conto bancario di Barcellona. L'avrà pagata Messi? I due torneranno a giocare insieme?". Bugia n.1, Bugia n.2..Anche quello che hanno detto del Newell's Old Boys, settimane fa, su questo stesso mezzo di comunicazione, era falso. Meno male che nessuno ci crede". Con questo post sul proprio account ufficiale di Instagram, Lionel Messi smentisce sia di voler andare all'Inter che di aver pagato la cauzione di 1,6 milioni di dollari per far scarcerare Ronaldinho. (ANSA).