Coronavirus: Gazidis, garantiamo impegno su Milan femminile

MILANO, 09 APR - Il Milan garantisce impegno e risorse per la squadra femminile, anche quando la crisi del Coronavirus sarà alle spalle. E' il contenuto del videomessaggio che l'ad del club, Ivan Gazidis, ha inviato oggi alle calciatrici e allo staff rossonero per rassicurare tutti sul futuro di un movimento che dalla scorsa estate, anche grazie al boom per il Mondiale, era in netta crescita. "L'industria del calcio - dice Gazidis nel video di cui ANSA è venuto in possesso - è stata colpita duramente e cambierà molto nei prossimi mesi. Sento interrogativi sul futuro del calcio femminile ma il nostro assetto societario è solido, determinato e appassionato. Abbiamo progetti e ambizioni a lungo termine sulla squadra. Voglio che tutte voi vi concentriate sulle vostre famiglie e sulla vostra salute senza lo stress di immaginare che il futuro del Milan femminile possa essere condizionato da questa emergenza". Il Milan prima della sospensione del campionato era al secondo posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina e dietro alla Juventus capolista. (ANSA).