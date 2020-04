Tokyo:Tortu "Obiettivo? Scendere sotto 10", magari 9'92"...'

ROMA, 09 APR - "Il mio prossimo obiettivo? Scendere nuovamente sotto i 10'', ma di più di un centesimo, magari 9.92". E poi fare bene agli Europei qualora si svolgessero". Sono gli auspici di Filippo Tortu, velocista azzurro e primo italiano nella storia a scendere sotto i 10'' nei 100 metri, intervenuto in diretta a Radio Radio. "Mi sto allenando due volte al giorno - ha aggiunto l'atleta delle Fiamme Gialle - abbiamo dovuto cambiare la routine e ho trasformato il giardino in una palestra. È fondamentale anche per chi non ha mai fatto sport iniziare a farlo in questi giorni". "Abito in Brianza - prosegue Tortu - qui la situazione è un po' più complicata rispetto al resto d'Italia ma tutto il Paese sta vivendo la nostra stessa situazione. Tutti qui stiamo rispettando le indicazioni del Governo, si esce solo per il minimo indispensabile. Conoscendola Lombardia e tutta Italia, penso che reagiremo molto bene a questa difficoltà che ci ha colto tutti impreparati". (ANSA).