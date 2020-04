Idea Cozzoli "in estate Sport e salute aiuterà le famiglie"

ROMA, 09 APR - "Dobbiamo dare aiuti concreti alle famiglie, si preannuncia una non estate sotto il profilo delle vacanze. Sport e salute può dare una grande mano affinché le famiglie, gli over 65, le aree disagiate possano giovare del contributo dello stato. E noi siamo il braccio operativo dello stato nella promozione sportiva". Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute in tempi di pandemia, pensa al supporto che l'Ente potrà dare a chi ne avrà bisogno soprattutto nei mesi estivi "in cui si lavorerà di più quest'anno" dice a Raisport, intervistato da Enrico Varriale. "Sport e salute convive anche con lo sport professionistico che è trainante per lo sviluppo dello sport di base - aggiunge -. Il nostro obiettivo è promuovere la pratica sportiva tra le persone senza differenziazioni, e anche nella scuola come valore sociale ed educativo. Intanto lo sport fermo pensa a come ripartire. "Mi sono insediato da un mese e speravo di partire in condizioni normali - spiega -. Ora abbiamo una grande responsabilità: far ripartire lo sport e il Paese anche grazie allo sport, che rappresenta un momento di socialità, un valore educativo di convivenza civile ma anche volano decisivo per lo sviluppo economico. Questa ripartenza deve essere supportata dallo sport italiano, l'industria sportiva può giovarsi dell'attività dello sport di base, ringrazio il ct Mancini che ha avuto la sensibilità di mettere sullo stesso piano il campione e l'atleta di base. Oggi siamo tutti fermi ma tutti insieme possiamo ripartire. Il mondo professionistico potrebbe supportare lo sport di base: mi chiedo se una squadra di calcio non possa adottare delle società sportive per ripartire insieme. Sono sicuro che il mondo professionistico ci può dare una mano". (ANSA).