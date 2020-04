Elkann, Juve posizione di forza nel calcio europeo

TORINO, 08 APR - "Crediamo che la Juventus sia ben posizionata per un futuro più sostenibile, in un settore dove la straordinaria crescita dei ricavi degli ultimi dieci anni non si è tradotta in sufficiente redditività. La Juventus inizia inoltre la prossima fase del suo percorso di sviluppo con una posizione di forza nel panorama del calcio europeo". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor. (ANSA).