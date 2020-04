Ryder '20; Harrington, "No evento a porte chiuse"

ROMA, 08 APR - "No alla Ryder Cup di golf a porte chiuse". Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla sfida biennale contro gli Stati Uniti in programma attualmente, coronavirus permettendo, dal 25 al 27 settembre 2020 ad Haven, nel Wisconsin, non ha dubbi. "Se l'evento andrà in scena il pubblico sarà sugli spalti". In una intervista alla radio della BBC il 48enne di Dublino è stato perentorio. "Questo è il pensiero comune, nessuno vuole che un evento del genere si giochi senza tifosi e appassionati". La BBC riporta anche il pensiero dell'azzurro Francesco Molinari e del britannico Tommy Fleetwood, artefici del successo del Vecchio Continente a Parigi 2018, secondo i quali "non sarebbe lo stesso senza i tifosi". "Ci sono cose più grandi della Ryder Cup in questo momento. Spero che avremo la possibilità di giocare la super sfida con gli Stati Uniti guardando avanti e divertendoci". Queste le conclusioni di Harrington, con la decisione finale degli organizzatori che dovrebbe arrivare entro la fine del mese di maggio e l'inizio di quello di giugno. Ma tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria. (ANSA).