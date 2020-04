Coronavirus: Cio sceglie video del Coni per Giornata Salute

ROMA, 07 APR - Il Cio ha scelto il video diffuso dal Coni per celebrare la Giornata mondiale della salute. Il sito del Comitato olimpico internazionale ha promosso il ringraziamento degli azzurri dell'Italia Team al personale sanitario impegnato nella dura sfida quotidiana contro le conseguenze della pandemia COVID-19 come fotografia emblematica della sensibilità mostrata dagli atleti in questo momento di grande emergenza mondiale "Molti atleti sono impegnati nella lotta al virus, aiutando e sostenendo le persone che sono state contagiate - sottolinea il Cio -, altri hanno mostrato la loro gratitudine a tutti coloro che lavorano instancabilmente per salvare delle vite. È il caso degli atleti della squadra olimpica italiana, che si sono riuniti in un video per mostrare il loro sostegno e dire un enorme 'grazie', a tutto lo staff medico che combatte la pandemia". "Oggi gli eroi siete voi. Noi dell'Italia Team vi diciamo: Grazie'", è la dedica nel video che a nome di tutti gli atleti olimpici azzurri viene letto da Federica Brignone, Frank Chamizo, Elisa Di Francisca, Paola Egonu, Michela Moioli, Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Dorothea Wierer e Ivan Zaytsev. (ANSA).