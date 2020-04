Coronavirus: Masters golf donne slitta al 2021

ROMA, 07 APR - La seconda edizione del Masters in rosa di golf slitta al 2021. L'Augusta National, a causa dell'emergenza coronavirus, ieri ha indicato le nuove date del Masters Tournament, il Major più affascinante del green, che si giocherà - pandemia permettendo - dal 12 al 15 novembre in Georgia, Stati Uniti. Niente da fare, invece, per l'Augusta National Women's Amateur Championship, cancellato dal calendario 2020 del golf. L'Italia quest'anno avrebbe dovuto schierare in campo 5 giocatrici (Caterina Don, Alessia Nobilio, Benedetta Moresco, Emilie Alba Paltrinieri e Anna Zanusso), che dovranno dunque aspettare il prossimo anno per disputare uno dei tornei internazionali dilettantistici più attesi. Con l'Augusta National che ha tenuto a precisare che, chiunque avesse già ricevuto l'invito per partecipare all'evento cancellato, sarà presente in campo nel 2021, eccezion fatta per chi passerà al professionismo. (ANSA).