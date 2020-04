Spadafora "sport come pmi, fondo per dare 100 mln liquidità"

ROMA, 06 APR - "Molte realtà sportive stanno affrontando una crisi senza precedenti. Dall'inizio della pandemia il mio primo obiettivo è stato evitare che anche una sola realtà dovesse chiudere, perché lo sport è linfa del territorio. Il modo migliore per celebrare la Giornata internazionale dello sport è con atti concreti", così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, illustrando la misura inserita nel Decreto appena approvato dal Consiglio dei ministri. "Per la prima volta federazioni, discipline associate, enti di promozione, associazioni e società dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese - prosegue il ministro -. Col decreto, infatti, sono stati creati presso l'Istituto di Credito Sportivo, nel Fondo di Garanzia e del Fondo contributi interessi per l'impiantistica sportiva, i rispettivi comparti per operazioni di liquidità". "Strumenti - sottolinea Spadafora - che consentiranno di garantire integralmente cento milioni di finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo di garanzia per le Pmi. Gli strumenti affidati all'Ics faranno ridurre tempi e oneri per chi ha necessità di liquidità, per poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport". (ANSA).