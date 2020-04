Calcio: Marchisio, ricordo più bello lo scudetto a Trieste

TORINO, 06 APR - "Sto a casa, e spero che tante persone siano nelle proprie abitazioni perché sono le indicazioni da seguire. Io sono con la famiglia e con Tokyo, il mio cane, che è talmente grande che i miei figli la cavalcano". Claudio Marchisio, ospite di JTv, racconta così come vive questo periodo di isolamento. Ospite della trasmissione 'A casa con la Juve', Marchisio ha aperto l'album dei ricordi: "Il più bello è stato lo scudetto vinto a Trieste - dice - mentre il gol che ho realizzato all'Inter non mi ha fatto capire più nulla: avrei voluto essere sugli spalti per vedere me stesso segnare, è stato stupendo. E avevo pure sbagliato i tacchetti degli scarpini". (ANSA).