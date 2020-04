Ryder 2020: McGinley, "Presto per decidere su rinvio"

ROMA, 06 APR - "Un rinvio della Ryder Cup dal 2020 al 2021? E' ancora presto per dirlo. Se ci fosse la possibilità di giocarla a settembre, o magari a ottobre, sarebbe meglio. Anche a porte chiuse". Questa l'opinione di Paul McGinley, primo irlandese della storia a capitanare l'Europa in Ryder Cup, nel 2014, sull'ipotesi di far slittare di un anno la sfida biennale tra Usa e Vecchio Continente - in programma attualmente dal 25 al 27 settembre ad Haven, nel Wisconsin - a causa dell'emergenza coronavirus. "C'è ancora tempo per decidere - ha sottolineato McGinley nel corso di una intervista alla rivista britannica National Club Golfer - e le discussioni tra gli organizzatori sono in atto. Giocare la Ryder a porte chiuse sarebbe certamente diverso, così come differente sarebbe l'atmosfera. Ma questo aiuterebbe sicuramente l'Europa, giocare fuori casa senza il pubblico americano che ti tifa contro rappresenterebbe senza dubbio un grande vantaggio". Difficile che gli organizzatori possano optare però per questa opzione. Eppure quella di McGinley è una voce autorevole. Il 53enne di Dublino è infatti membro del consiglio di amministrazione dell'European Tour. E in carriera vanta 3 successi da giocatore in Ryder Cup (2002, 2004 e 2006). Mentre nel 2012 (Medinah, Illinois) è stato uno dei vicecapitani di Josè Maria Olazabal prima di prendere il timone del Team Europe nel 2014 e guidare la compagine al successo a Gleneagles (Scozia). L'ipotesi rinvio della Ryder Cup (l'ultima volta che il torneo fu positicipato risale al 2001 dopo l'attentato dell'11 settembre) tiene banco e, dopo l'intervento di molti big, da Tommy Fleetwood a Paul Casey, da Graeme McDowell a Justin Rose, ora è il turno di McGinley. L'irlandese, pur non scartando alcuna ipotesi, conclude dicendo che "si farà di tutto per non rinviare la sfida, ma se dovesse accadere non sarà la prima volta". (ANSA).