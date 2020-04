Ciclismo: Van Avermaet vince primo Giro Fiandre virtuale

ROMA, 05 APR - L'olimpionico di Rio 2016, il belga Greg Van Avermaet, ha vinto per distacco il primo giro delle Fiandre corso in modo virtuale, a causa del coronavirus, svoltosi oggi al posto di quello 'vero'. Tredici corridori si sono sfidati pedalando su dei rulli, percorrendo dal salotto o dal garage di casa la distanza di 32 chilometri che avrebbe dovuto caratterizzare il finale di questa edizione, ribattezzata 'DeRonde2020, the lockdown edition'. Il percorso ha quindi previsto Vecchio Quaremont e Paterberg, simulati sulla piattaforma digitale sviluppata dalle società tecnologiche Bkool e Kiswe. Van Avermaet ha percorso virtualmente la distanza in 43'17", e ha preceduto di 20" l'altro belga Oliver Naesen e di 21" l'irlandese Nicolas Roche. Alla prova ha preso parte anche l'italiano Alberto Bettiol, vincitore l'anno scorso del Fiandre intero, quello su strada. (ANSA).