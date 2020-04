Coronavirus:da Tortu e Bogliolo tablet per medici e pazienti

ROMA, 04 APR - Gli azzurri dell'atletica leggera con Sprint Academy e Fastweb in aiuto a chi lotta contro il coronavirus: i velocisti Filippo Tortu e Luminosa Bogliolo, l'ostacolista Lorenzo Perini e il tecnico Salvino Tortu hanno deciso di donare 40 tablet alla Regione Lombardia e al Policlinico San Martino di Genova per supportare medici e infermieri in questo momento di particolare difficoltà. Grazie ai tablet, dotati di sim, i pazienti ricoverati potranno parlare con le famiglie e i medici comunicare a distanza e in sicurezza nella gestione dell'emergenza. La donazione vuole essere anche l'occasione per lanciare la campagna #scendiinpista: un modo per comunicare a tutti la necessità di essere coinvolti in prima linea, anche con piccoli gesti e offerte a tutte le associazioni attive nel fronteggiare l'emergenza sanitaria. (ANSA).