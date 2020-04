Fonseca "taglio stipendi?Siamo pronti ad aiutare"

ROMA, 04 APR - "La salute di tutti è la cosa più importante, quindi ora è difficile dire se la stagione si potrà concludere, ma sarebbe importante farlo, anche giocando in estate". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in una intervista a Sky Sport, in cui ha parlato anche del taglio degli stipendi: "In questo momento dobbiamo essere sensibili ed aiutare - ha detto -. Noi, come Roma, siamo pronti, è un momento troppo difficile per tutti". Secondo l'allenatore portoghese, i giocatori potrebbero riprendere in fretta la forma migliore quando si dovesse tornare a giocare: "Li teniamo sotto controllo su come lavorano a casa, sul peso e sulla alimentazione - ha spiegato -. Bisognerà sapere quando ricominceremo e quando comincerà la prossima stagione ma credo che in poco tempo saremo pronti per iniziare" (ANSA).