Coronavirus: Pellegrini "io tra bricolage e asta benefica

ROMA, 03 APR - Cucina, lavori di casa e bricolage. Fino a lunedì, quando comincerà ad allenarsi in una 'palestra self made' in casa, a Verona, Federica Pellegrini pare non troppo dispiaciuta di questo momento di sospensione in cui l'epidemia ha posto anche la sua vita, di solito tanto piena. "Mi sto godendo un po' la casa visto che ora siamo anche fermi con gli allenamenti in piscina, mi dedico a quei tanti lavoretti che sempre rimandi, cucino qualcosa e sto anche imparando un po' a stirare", confessa l'olimpionica a 'Un giorno da Pecora' su Rai RadioUno. Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, quelle che dovevano essere le sue ultime, l'ha già digerito, anche se con qualche pensiero: "Al netto della situazione che è tragica, io ovviamente avrei preferito gareggiare tra tre mesi e poi salutare tutti e cominciare una nuova vita - afferma - . Quella che è stata presa era comunque la soluzione più giusta. Spero che per me il rinvio di un anno non cambi così tanto, visto che la mia età già così era comunque abbastanza elevata per una nuotatrice". In attesa di riprendere ad allenarsi, ora Pellegrini è impegnata ad organizzare un'asta on line di suoi cimeli sportivi per una raccolta fondi in favore dell'ospedale di Bergamo. "Siano a buon punto - spiega - spero di farla partire a Pasqua o Pasquetta, ma darò tutti i dettagli al momento giusto sul mio profilo Instagram". (ANSA).