Coronavirus: divano cucina e cyclette, Wierer si racconta

ROMA, 03 APR - "Sono contenta della mia stagione, soprattutto di essermi riconfermata e non era facile. Anche perché in Italia succedeva di tutto e di più, mentre noi eravamo in Finlandia. Ho lottato fino alla fine e sono orgogliosa di essere riuscita a vincere la Coppa del Mondo generale di biathlon": Dorothea Wierer si gode il momento d'oro che sta attraversando in carriera, e per non perdere l'abitudine allo sport in questi giorni di pandemia ha ripreso a pedalare sulla cyclette di casa. "Dopo questa stagione molto intensa -, ha detto la campionessa ai microfoni di Dazn intervistata da Diletta Leotta -, mi sono dedicata solo al cibo e al divano. Finalmente negli ultimi giorni ho deciso di muovermi per smaltire tutto ciò che ho mangiato". E infine rivela: "Io glamour? Io ci tengo molto al mio aspetto e alla fine ho tutto il trucco permanente: sopracciglia, l'highliner, labbra, mi alzo più o meno perfetta alla mattina e ci tengo molto a essere così anche in gara e durante l'allenamento. Mi piace sentirmi un po' donna". (ANSA).