Coronavirus: annullata Maratona dles Dolomites

BOLZANO, 03 APR - A causa dell'emergenza coronavirus è stata annullata la 34/a Maratona dles Dolomites, la famosa granfondo di ciclismo in programma il 4 luglio. "Dedicata all'arte, la Maratona dles Dolomites di quest'anno rimarrà un'opera incompiuta. Del resto è risaputo, un'opera d'arte non sempre si riesce a completare in poco tempo", commentano gli organizzatori. "La Maratona - prosegue la nota - è una festa, una festa in bici, una festa di persone che amano la bici e che provengono da tutto il mondo per incontrarsi nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco. E non ci vuole molto per spiegare perché questo non sia il momento di fare festa. È un momento difficile per tutti. Adesso è il momento di sostenerci tutti insieme, di farci coraggio a vicenda. L'anno prossimo vogliamo che sia un momento splendido, per tutti noi". Gli iscritti, sia che abbiano regolarizzato o meno per il 2020, non devono preoccuparsi per l'iscrizione. Questa sarà tenuta valida per il 2021.