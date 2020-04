Coronavirus: Fonseca elogia Roma, orgoglioso di club e città

ROMA, 02 APR - "Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in un post su Twitter. L'allenatore portoghese, in particolare, evidenzia il fatto che "i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà" durante l'emergenza coronavirus "mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto". (ANSA).