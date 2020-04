Coronavirus: da Inter 300mila mascherine a Protezione Civile

MILANO, 02 APR - Decine di scatoloni con la scritta 'Forza Italia' in italiano e in cinese: sono arrivate da Pechino le 300 mila mascherine che l'Inter è Suning hanno consegnato e donato al Dipartimento della Protezione Civile. ''Assieme alle mascherine - si legge nella nota del club - sono giunti dalla Cina prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già provveduto alla distribuzione dei presidi sanitari in Lombardia e nelle altre regioni italiane''. Il presidente Steven Zhang e l'Inter avevano donato altre 300 mila mascherine alla città di Wuhan nel periodo di maggiore difficoltà lo scorso gennaio. Oltre a singoli contributi poi, il club ha attivato una campagna di crowdfunding che ha raccolto 658 mila euro donati all'ospedale Sacco per finanziare la ricerca del vaccino al Covid-19.(ANSA).