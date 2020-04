Coronavirus: anche The Open di golf verso la cancellazione

LONDRA, 02 APR - Dopo Wimbledon anche The Open, la più antica gara di golf al mondo, in programma quest'anno dal 16 luglio al Royal St George's Golf Club, è destinata ad essere cancellata. Secondo la rivista Golf Digest gli organizzatori del Major britannico hanno voluto attendere la decisione di Wimbledon, che ieri ha confermato il suo stop, prima di annullare l'edizione di quest'anno. Manca ancora l'ufficializzazione da parte della organizzazione, la R&A, ma da più fonti nelle ultime ore sono arrivate conferme dell'imminente cancellazione, la prima dal 1945. Diversamente dagli altri Major - come il The Masters, che si sarebbe dovuto giocare questa settimana, o l'US PGA Championship - rinviati in autunno, The Open nel 2020 non verrà disputato. (ANSA).