In Arizona si gioca e Hill vince torneo maschile

ROMA, 02 APR - Dal Cactus all'Outlaw Tour. Non solo il torneo di golf femminile, in Arizona golf "essenziale" - così come chiarito dal governatore Doug Ducey in materia di coronavirus - anche per gli uomini. E così mentre quasi tutto lo sport mondiale è fermo a causa dell'emergenza coronavirus nello stato del sud-ovest degli Stati Uniti Callum Hill festeggia il successo nel Verrado Founders Championship, torneo giocatosi sulla distanza di 54 buche a Buckeye, nella contea di Maricopa. Il player scozzese, secondo nell'ordine di merito del Challenge Tour 2019 (il secondo circuito continentale) dietro solo all'azzurro Francesco Laporta (vincitore della Road to Mallorca), con un totale di 201 (-15) colpi ha superato in volata la concorrenza dell'americano Chris Korte (player del PGA Tour Latinoamérica), 2/o con 202 (-14), incassando anche un assegno da 4.500 dollari. E facendo dunque suo un evento caratterizzato anche dalle polemiche. Per via sì della pandemia che ha fermato tutte le organizzazioni del golf mondiale ma non i tornei in Arizona. Ma anche per le 14 squalifiche (se non è un record poco ci manca) - su un totale di 60 partecipanti - nel round d'apertura arrivate a causa d'irregolarità. Davvero una vittoria particolare per Hill, 25enne di Kirkcaldy - attualmente 136/o nel ranking mondiale - arrivato in Arizona per raggiungere la sua fidanzata statunitense prima che i divieti di viaggi in aereo fossero estesi a livello internazionale per la pandemia. (ANSA).