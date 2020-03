Atletica: Mondiali Eugene posticipati al 2022

ROMA, 30 MAR - "Sosteniamo la scelta delle nuove date del 2021 per l'Olimpiade di Tokyo 2020, annunciate dagli organizzatori giapponesi e dal Cio. Ciò darà modo ai nostri atleti di tornare ad allenarsi e a competere nei tempi giusti. Ognuno deve essere flessibile, e ora stiamo lavorando con gli organizzatori dei nostri Mondiali di Eugene, in Oregon, pe trovare le nuove date nel 2022". Con questa nota 'World Athletics', la ex Iaaf, annuncia lo slittamento di un anno dei Mondiali di atletica. (ANSA).