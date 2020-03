Lyanco: "Tornare al Bologna? Mai dire mai"

TORINO, 28 MAR - Sono tanti i calciatori che, in questo periodo di quarantena, sui social decidono di mettersi a disposizione di followers e tifosi per domande e curiosità. Come il difensore del Torino e del Brasile Under 23, Lyanco. Al giocatore verdeoro è stato chiesto, su Instagram, se in futuro si vedesse ancora al Bologna. "Mai dire mai", la risposta del difensore del Torino, che ha già vestito la maglia rossoblu nella seconda parte della scorsa stagione. (ANSA).