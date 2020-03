Coronavirus: Godin, noi giocatori esposti fino all'ultimo

MILANO, 28 MAR - "Siamo stati esposti fino all'ultimo momento, hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare, fino a quando la situazione non è stata insostenibile e il sistema sanitario è crollato": il difensore dell'Inter Diego Godin, tornato in Uruguay cpn l'ok del club, racconta la situazione in Italia in un'intervista a ESPN, criticando anche alcune decisioni e l'operato delle istituzioni. "Abbiamo continuato a giocare per settimane - continua Godin - abbiamo continuato l'allenamento e giocato a porte chiuse anche contro la Juve, dove poi è stata rilevata la positività di Rugani. Noi e gli juventini siamo stati messi in quarantena e lì il campionato si è fermato. Sicuramente in quella partita c'erano altri giocatori potenzialmente infettati, quindi hanno messo direttamente in quarantena tutti noi". (ANSA).