La Roma pensa a Diego Costa dell'Atletico Madrid

ROMA, 28 MAR - La Roma è in cerca di un attaccante di livello per la prossima stagione. Nikola Kalinic non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, facendo così ritorno in Spagna, Edin Dzeko resterà dunque l'unica punta di ruolo a disposizione di Fonseca. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, la Roma sarebbe pronta a pescare nuovamente in casa dei 'colchoneros', cercando di mettere le mani sul giocatore di origini brasiliane Diego Costa. Il rapporto del centravanti, per anni nel giro della Nazionale spagnola, con l'allenatore Diego Simeone non è più quello di una volta ed è molto probabile che venga messo sul mercato. Il quotidiano spagnolo scrive che il ds dei giallorossi, Gianluca Petrachi, ha già sull'agenda il nome di Diego Costa e sarebbe pronto a presentare un'offerta all'Atletico. Già in passato la Roma aveva cercato di sedurre Diego Costa, ma senza successo, ora i tempi potrebbero essere maturi. Non è escluso che il giocatore possa seguire le orme di Kalinic e trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca con la formula del prestito oneroso. (ANSA).