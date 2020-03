Coronavirus: appello Gattuso a tifosi 'restate a casa'

ROMA, 28 MAR - Con un video postato sui canali social del Napoli, Gennaro Gattuso ha rivolto un appello a tutti i tifosi: "restate a casa". "Voglio fare un saluto a tutti i tifosi del Napoli e a tutti i tifosi del calcio europeo e mondial - le parole del tecnico partenopeo -. Vi chiedo di restare a casa, so che stiamo attraversando un brutto momento. So che è difficile restare a casa, ma lo facciamo per tutti quanti. È un sacrificio per tutti noi e per i medici, gli infermieri e tutte le persone impegnate in questi giorni negli ospedali. Dispiace tanto per le persone scomparse - conclude - noi rispettiamo le regole e restiamo a casa". (ANSA).