Lazio: sono tre i giocatori in scadenza il 30 giugno

ROMA, 28 MAR - Se la stagione dovesse protrarsi ben oltre il 30 giugno, in casa Lazio bisognerà valutare la situazione di almeno tre giocatori, i cui contratti sono in scadenza proprio per quella data: si tratta dei centrocampisti Cataldi e Parolo, dell'esterno di difesa Lulic, che sono in odore di svincolo. L'idea del club biancoceleste, tuttavia, è quella di prolungare l'accordo con tutti e tre: Lulic e Parolo dovrebbero firmare per un'altra stagione, Cataldi dovrebbe invece sottoscrivere un quinquennale. Tutto dipenderà la rimodulazione contrattuale legata alla sempre più probabile appendice di stagione per l'emergenza coronavirus. (ANSA).