Zaniolo,"recupero procede bene,ora però tutti a casa"

ROMA, 27 MAR - "L'infortunio è stata una bella mazzata, poi superato il primo mese comincia la discesa. Il recupero sta andando bene e giorno dopo giorno mi sento sempre meglio". Nicolò Zaniolo nel corso di una diretta Instagram sull'account ufficiale della Roma racconta come procede il recupero dopo l'infortunio al ginocchio e come vive l'emergenza coronavirus. "Mi manca un po' andare al campo - dice - in questo periodo cerco su YouTube i miei gol, me li riguardo e mi emoziono. La mia vita rispetto a prima non è cambiata più di tanto perché andavo a Trigoria e poi stavo a casa tutto il giorno. Ora però bisogna stare tutti a casa per superare questo brutto periodo. Non vedo l'ora finisca per poterci abbracciare tutti". (ANSA).