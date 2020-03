Platini ricorda Hidalgo, il suo gioco emozionava

ROMA, 26 MAR - "Hidalgo ha avuto la capacità di creare emozioni. Ha avuto inoltre il merito, assieme a Boulogne e Sastre, di rilanciare il calcio francese, permettendogli di brillare come non accadeva da tempo. Voleva che la nostra squadra giocasse bene, che in campo ci si divertisse e aveva il pregio di valorizzare le nostre caratteristiche. Inventò il 'quadrato' magico, poiché non se la sentiva di relegare Tigana in panchina. Decise di schierarci assieme: io, Tigana, Giresse e Fernandez". Così Michel Platini, sul sito de L'Equipe, ricorda Michel Hidalgo, il ct della Francia campione d'Europa 1984, che si è spento oggi a Marsiglia. Platini fu il capitano e trascinare dei 'Bleus' proprio nel periodo in cui alla guida della squadra c'era Hidalgo. (ANSA).