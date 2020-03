Golf: lutto per la morte di John O'Leary

ROMA, 26 MAR - Lutto nel mondo del golf: è morto John O'Leary, ex giocatore irlandese con due vittorie sull'European Tour. Nato il 18 agosto a Dublino, aveva 70 anni. Professionista dal 1970, ha collezionato 332 presenze sul massimo circuito continentale cogliendo il primo successo nel 1976 al Greater Manchester Open. Il bis è arrivato nel 1982 al Carroll's Irish Open. Nel 1975 O'Leary ha fatto il suo debutto in Ryder Cup diventando l'ottavo giocatore irlandese a partecipare alla super sfida biennale tra Europa e Usa. Da Sam Torrance a Paul McGinley, da Padraig Harrington a Thomas Bjorn, tanti i campioni del green di ieri e di oggi che, sui social network, stanno rendendo omaggio a John O'Leary, già membro dell'European Tour Board of Directors. (ANSA).