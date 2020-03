Per Smalling si muovono le big della Premier

ROMA, 26 MAR - In Inghilterra sono sicuri di una cosa: Chris Smalling non giocherà con la maglia del Manchester United nella prossima stagione. Il difensore inglese, arrivato nell'estate dell'anno scorso in prestito alla Roma dai 'Red Devils', è seguito da alcuni club di Premier League, anche se alla fine potrebbe rimanere nella Capitale, scelta gradita dalla moglie. Secondo il Daily Mail, al giocatore sono interessati Arsenal, Tottenham, Leicester e anche l'Everton di Carlo Ancelotti. La Roma potrebbe chiedere il rinnovo del prestito oneroso di Smalling, o riscattare - ipotesi più improbabile - con 20 milioni di euro il suo cartellino dal Manchester United. (ANSA).