Golf:medaglia libertà a Sorenstam-Player,Casa Bianca rinvia

ROMA, 25 MAR - La cerimonia con conferimento della medaglia presidenziale alla libertà per Gary Player e Annika Sorenstam, leggende del golf, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Il sudafricano e la svedese avrebbero dovuto ricevere il maggiore riconoscimento civile americano lo scorso lunedì alla Casa Bianca alla presenza, tra gli altri, di Donald Trump, che in autunno li aveva voluti sfidare sul green in uno dei suoi campi da golf in Virginia. Player e Sorenstam raggiungeranno presto nel gotha leggende del golf come Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Charlie Sifford e Tiger Woods, l'ultimo a ricevere questo riconoscimento nel maggio 2019 già assegnato in passato a campioni dello sport come Muhammad Ali o ad americani simbolo come Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna. (ANSA).