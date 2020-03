Tokyo: Spadafora, "rinvio decisione saggia"

ROMA, 24 MAR - "Quella di rinviare le Olimpiadi di un anno è una decisione saggia e che ho accolto con grande favore. Gli atleti di tutto il mondo, e con loro le nostre campionesse e i nostri campioni olimpici e paralimpici, attendevano con ansia un pronunciamento chiaro dal Cio per poter programmare e ricalibrare la loro preparazione": così il ministro per le politiche giovanili e lo sport commenta il rinvio dei Giochi di Tokyo. "Da oggi c'è un nuovo orizzonte, che tutela la salute di sportivi e appassionati - le parole di Spadafora - e che consentirà a tutte le federazioni di modificare il calendario e vivere questi giorni difficili con maggiore serenità". Per il ministro "le Olimpiadi del 2021 saranno un momento di grande coesione internazionale per festeggiare, tutti insieme, la più importante celebrazione sportiva e la gioia di ritrovarci uniti dopo mesi di forzato isolamento". (ANSA).