++ Tokyo: Federica Pellegrini "speriamo fisico regga... ++

ROMA, 24 MAR - "Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere...". Prova a sorridere Federica Pellegrini ala notizia del rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo. "Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze...fatto sta che io non posso smettere di nuotare - spiega l'azzurra in una storia su Instagram -. Avrei preferito gareggiare quest'anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d'accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno" conclude la regina del nuoto azzurro. (ANSA).