Coronavirus: Brasile, positivo il presidente del Gremio

ROMA, 23 MAR - Il presidente del Gremio, una delle squadra di Porto Alegre (Brasile), è risultato positivo al test del coronavirus. Romildo Bozan Junior, come comunica il sito di Globo Esporte, è "attualmente in buona salute e resterà in isolamento per i prissim otto giorni", dopo la diagnosi che risale a venerdì scorso. E' il terzo dirigente del Gremio a risultare positivo al Covid-19 dopo il vicepresidente del CdA, Claudio Oderich, e l'assessore aggiunto alla Presidenza, Eduardo Fernandes. (ANSA).