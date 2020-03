Tokyo: Paltrinieri "bene se rinvio, così tutti si preparano"

ROMA, 22 MAR - "Sono d'accordo sul rinvio dei Giochi, perché non si può sapere se da qui a luglio la situazione migliora e non credo fosse neanche giusto che qualcuno si allenava e altri no. Il fatto che il Cio abbia deciso di non cancellarli è altrettanto incoraggiante. Sono quattro anni che ci prepariamo a questo evento". È il commento a caldo all'ANSA dell'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri alla notizia che il Comitato Esecutivo del Cio si è preso quattro settimane per valutare la soluzione sui Giochi, compresa quella del rinvio. Paltrinieri si era detto favorevole a un rinvio, e comunque che il Cio potesse dare indicazioni presto per permettere a tutti gli atleti di prepararsi al meglio. (ANSA).