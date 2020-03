Tokyo: Lupo-Nicolai "niente fretta, è presto per decidere"

ROMA, 22 MAR - "E' presto per decidere sulle Olimpiadi. Fa bene il Cio a prendere tempo". Lo dicono in coro Daniele Lupo e Paolo Nicolai, coppia d'argento del beach volley a Rio 2016. "Piacerebbe anche a me avere certezze, ma in questo momento sarei egoista. Le olimpiadi sono molto distanti e per il Cio è presto per decidere", dice Nicolai all'ANSA. "Sono d'accordo - aggiunge Lupo - non si può chiedere di decidere ora. Loro ci dicono che molto probabilmente si faranno. Mi sento di continuo con Malagò, è positivo e di lui mi fido ciecamente". (ANSA).