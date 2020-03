Coronavirus: cancellati Mondiali di Hockey Ghiaccio

ROMA, 21 MAR - Il Consiglio dell'IIHF, ente mondiale dell'hockey ghiaccio, ha comunicato la cancellazione dei Mondiali 'Top Division' 2020 in programma in Svizzera, a Zurigo e Losanna, dall'8 al 24 maggio. Al torneo iridato avrebbe dovuto prendere parte anche la nazionale italiana. La decisione della Federazione internazionale, resasi necessaria per via dell'evoluzione della pandemia di virus Covid-19, "è stata presa in accordo con tutti gli attori coinvolti nella manifestazione - è scritto in un comunicato dell'IHF -, a partire dalle nazioni partecipanti". "Questa è una dura realta da affrontare per la famiglia dell'hockey internazionale ma la dobbiamo accettare - ha detto il presidente dell'IIHF, René Fasel -. Il coronavirus è un problema globale e richiede grandi sforzi da parte degli enti governativi per contrastarne la diffusione. Ora dobbiamo mettere da parte lo sport e sostenere sia gli organi governativi che il mondo dell'hockey". (ANSA).