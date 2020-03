Tokyo 2020: anche l'atletica Usa chiede il rinvio

ROMA, 21 MAR - Il Comitato olimpico statunitense (Usopc) si è detto anche ieri a favore della scelta del Cio di non decidere nulla al momento sullo svolgimento dei Giochi di Tokyo 2020, ma le federazioni degli sport principali spingono per il rinvio a causa della pandemia. Usa Swimming si era espresso ieri in questo senso ed ora un altro colosso come la federazione di atletica leggera, Usa Track and Field, si fa avanti, chiedendo al Comitato Usa di impegnarsi perchè le Olimpiadi non si svolgano come previsto la prossima estate. Oltre ai rischi per la salute, gli atleti lamentano il fatto che in questo periodo, e chissà ancora per quanto, anche il solo allenarsi è un problema e per molti arrivare in forma per l'evento che comincerà il 24 luglio prossimo, e prima ancora ai Trials di giugno che, in teoria, dovrebbero determinare il etam per Tokyo, sarà quasi impossibile. (ANSA).