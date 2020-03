Tokyo 2020: comitato olimpico Brasile,rinviate Giochi a 2021

ROMA, 21 MAR - Dopo quello spagnolo, anche il Comitato olimpico del Brasile (Cob) chiede che l'Olimpiade di Tokyo 2020 non si disputi nelle date fissate, dal 24 luglio al 9 agosto. Lo fa con una lettera aperta sul proprio sito in cui chiede al Cio che i Giochi vengano spostati di un anno esatto, ovvero a fine luglio-inizio agosto del 2021. "La pandemia del Covid-19 si sta aggravando - è la nota del Cob - e per gli atleti diventa sempre più difficile allenarsi e mantenersi sui migliori livelli competitivi. In tutto il mondo c'è la paralisi dei centri di preparazione, e non si può andare avanti". (ANSA).