Tokyo 2020: Bach "dato finanziario non determina decisione"

ROMA, 20 MAR - La decisione del Cio sulle Olimpiadi di Tokyo "non sarà determinata da alcun interesse finanziario. Il Cio non ha problemi di cassa". Così il presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach in un'intervista al New York Times, nella quale ha ribadito che "non sono ora i Giochi, quindi non c'è bisogno di cambiare i nostri programmi" alla luce della pandemia. (ANSA).